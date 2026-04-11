Le Bambole di Pezza si esibiscono nel mega concerto con Cristina D' avena

Le Bambole di Pezza, band musicale composta da sole donne e guidata dalla cantante Martina Ungarelli, nota come Cleo, riprendono l’attività dal vivo con un concerto nel loro club di riferimento. L’evento, che aprirà il “Club Tour 2026”, si terrà il 15 aprile e vedrà la partecipazione di Cristina D'Avena. La band torna così a esibirsi in un ambiente più intimo e vicino al pubblico, dopo aver suonato in grandi eventi.

Ripartono dai club e da quella dimensione fisica che da sempre è la loro casa naturale. Le Bambole di Pezza, la band musicale tutta al femminile capitanata dalla limbiatese Martina Ungarelli, in arte Cleo, inaugurano il nuovo "Club Tour 2026" il 15 aprile con un grande concerto nel quale sarà.🔗 Leggi su Monzatoday.it Sanremo 2026, Cristina D’Avena chi è: la cover con le Bambole di Pezza(Adnkronos) – Cristina D'Avena sarà tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Cristina D’Avena al Festival con le Bambole di Pezza: le sue 10 canzoni che hanno fatto la storiaNella serata delle cover, salirà sul palco del Teatro Ariston insieme alle Bambole di Pezza, Cristina D’Avena, per un’esibizione speciale che...