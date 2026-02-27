Sanremo 2026 Cristina D’Avena chi è | la cover con le Bambole di Pezza

Cristina D’Avena sarà tra i protagonisti della serata delle cover al Festival di Sanremo 2026, in programma venerdì 27 febbraio. La cantante parteciperà interpretando le sue canzoni più famose, tra cui quella delle Bambole di Pezza. La sua presenza è stata annunciata dall’organizzazione dell’evento, che ha confermato il suo ruolo durante la serata dedicata alle cover.

(Adnkronos) – Cristina D'Avena sarà tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpreterà il celebre brano 'Occhi di Gatto' insieme alla band femminile Le Bambole di Pezza, portando un mix di nostalgia e sonorità rock. Cristina D’Avena nasce a Bologna il 6 luglio 1964. Dopo il diploma, si iscrive alla facoltà di medicina e chirurgia con l’obiettivo di specializzarsi in neuropsichiatria infantile, percorso che però lascia a metà per dedicarsi alla musica. La carriera artistica di D'Avena inizia a soli tre anni quando partecipa allo Zecchino d'Oro del 1968 con 'Il valzer del moscerino', aggiudicandosi il terzo posto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

