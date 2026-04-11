Le amicizie con i narcos i Rolex e la latitanza Chi è il ' Malavita' di Ostia che ha tentato di uccidere un buttafuori

A Ostia, un uomo di 34 anni noto come ‘Malavita’, insieme ad altri soprannomi come ‘Fuc’ e ‘Piccolo’, è al centro di un’inchiesta che riguarda legami con il mondo della criminalità organizzata. Il suo passato include amicizie con persone legate al narcotraffico, il possesso di orologi di lusso e una latitanza durata diversi mesi. Recentemente, è stato coinvolto in un tentativo di omicidio di un buttafuori.

Lorenzo Sagoni, 34 anni e un curriculum criminale già ricco. A Ostia lo conoscono con tanti soprannomi, ‘Fuc’, ‘Piccolo’ e ‘Malavita’, quello più in voga. Lui, invece, si auto proclama ‘Ninja’. La sostanza, però, non cambia. La sua indole violenta e affaristica, secondo gli investigatori, è.🔗 Leggi su Romatoday.it Forbidden Fruit, ecco chi ha tentato di uccidere EnderRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Trump, ergastolo all’uomo che ha tentato di uccidere il presidente(Adnkronos) – Ergastolo per Ryan Routh, l'uomo condannato lo scorso anno per aver tentato di uccidere l'allora candidato alla presidenza Donald Trump...