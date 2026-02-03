forbidden fruit ecco chi ha tentato di uccidere ender

Questa mattina su Canale 5, i fan di Forbidden Fruit hanno assistito a un momento shock. Durante la seconda stagione, Ender Çelebi è stata aggredita brutalmente, lasciando tutti senza parole. La scena ha lasciato il pubblico in sospeso, mentre la produzione si prepara a risolvere il mistero sull’identità di chi ha tentato di ucciderla.

Chiusura choc per la seconda stagione di Forbidden Fruit. Questo pomeriggio, i telespettatori della dizi turca hanno assistito, su Canale 5, all'aggressione ai danni di Ender Çelebi (Sevval Sam). Un evento destinato a caratterizzare gli eventi della terza stagione, in programma da domani pomeriggio. Tuttavia, non è stato mostrato chi ha tentato di uccidere Ender, motivo per il quale vi invitiamo a non proseguire con la lettura di questo articolo, se non volete rovinarvi la sorpresa.

Nella puntata di Forbidden Fruit andata in onda su Canale 5, si è rivelato un nuovo importante dettaglio sulla trama: Ender Çelebi, interpretata da Evval Sam, ha un figlio nascosto, avuto da Kaya Ekinci, interpretata da Baris Kiliç, e dato in adozione alla nascita.

Evval Sam, noto come Ender Çelebi in Forbidden Fruit, è un personaggio della serie televisiva.

