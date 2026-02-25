Matera 2026 | cultura che genera lavoro la sfida per i giovani

Matera si prepara a diventare Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo nel 2026, ma la strada verso questa trasformazione passa attraverso cantieri, infrastrutture e scelte politiche coraggiose. Oggi alla Farnesina, il Vicepremier Antonio Tajani ha incontrato le istituzioni locali per discutere come trasformare questo riconoscimento in opportunità concrete. Al centro del dibattito, la visione del sindacato Ugl Matera: la cultura non deve essere solo un simbolo, ma un motore per investimenti e occupazione. Dalla cultura ai cantieri: la sfida di Ugl Matera. Pino Giordano, segretario provinciale Ugl Matera, non usa mezzi termini: Questa designazione non è una medaglia da appendere, ma un cantiere aperto. Le sue parole risuonano mentre il Vicepremier Tajani annuisce e il sindaco Antonio Nicoletti prende appunti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

