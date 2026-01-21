Parte la seconda fase dei lavori sulla linea Bari-Taranto | stop ai treni e bus sostitutivi

A partire dal 26 gennaio e fino al 28 febbraio, sono programmati i lavori sulla linea ferroviaria Bari-Taranto, gestiti da Rete Ferroviaria Italiana. Durante questa fase, i treni saranno sospesi e sostituiti con bus, per permettere interventi di manutenzione e miglioramento infrastrutturale. Si consiglia di verificare gli orari dei servizi sostitutivi e di pianificare eventuali spostamenti in anticipo.

Avranno inizio il 26 gennaio e dureranno fino al 28 febbraio i nuovi lavori programmati sulla linea ferroviaria Bari-Taranto, a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Si tratta della seconda fase degli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, già avviati tra il 2024 e il 2025 con.

