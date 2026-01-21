Parte la seconda fase dei lavori sulla linea Bari-Taranto | stop ai treni e bus sostitutivi

Da baritoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 26 gennaio e fino al 28 febbraio, sono programmati i lavori sulla linea ferroviaria Bari-Taranto, gestiti da Rete Ferroviaria Italiana. Durante questa fase, i treni saranno sospesi e sostituiti con bus, per permettere interventi di manutenzione e miglioramento infrastrutturale. Si consiglia di verificare gli orari dei servizi sostitutivi e di pianificare eventuali spostamenti in anticipo.

Avranno inizio il 26 gennaio e dureranno fino al 28 febbraio i nuovi lavori programmati sulla linea ferroviaria Bari-Taranto, a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Si tratta della seconda fase degli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, già avviati tra il 2024 e il 2025 con.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Lavori sulla linea FL1 Roma–Orte, bus sostitutivi e modifiche ai treni fino al 1° marzoDal 9 gennaio al 1° marzo 2026, sulla linea FL1 Roma–Orte e le tratte sostitutive, Rete Ferroviaria Italiana effettuerà interventi di manutenzione tra Poggio Mirteto e Fara Sabina, comprendenti rinnovo e risanamento della massicciata.

Lavori sulla linea Adriatica, scattano le modifiche alla circolazione dei treni: cancellazioni e bus sostitutivi per 10 giorniDal 14 gennaio, sulla linea Adriatica Pescara-Foggia, prenderà il via la terza fase di lavori di potenziamento strutturale e tecnologico.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Comincia la seconda fase del piano Trump per la Striscia di Gaza; Parte la seconda fase del progetto I tuoi Sogni viaggiano con te! Guida in Sicurezza; Alluvione, parte la seconda fase dei rimborsi; Gaza, Witkoff: Al via fase 2 piano di Trump, con smilitarizzazione'.

Nuovo ponte sul Settola. Parte la seconda fase dei lavori. Stop al traffico: ecco i divietiOggi, primo luglio, arriveranno le componenti del nuovo ponte che sarà installato sul torrente Settola tra via Croce di Vizzano e via del Castagno nell’ambito della seconda fase dei lavori di ... lanazione.it

Liguria. Parte seconda fase riforma sociosanitaria. Da Giunta ok a deliberaLa delibera approvata oggi, che sarà sottoposta all’esame del Consiglio regionale, ha come obiettivo il raggiungimento dell’omogeneità di regole e di percorsi dell’offerta sociosanitaria in tutta la ... quotidianosanita.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.