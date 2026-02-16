Asfalto nuovo al Politeama e nella zona di corso Calatafimi lavori a tratti su metà carreggiata per limitare i disagi

L’asfalto nuovo è stato posato al Politeama e in corso Calatafimi, con lavori che si svolgono in alcuni tratti per ridurre i disagi al traffico. Le imprese incaricate della manutenzione stradale stanno intervenendo in modo parziale, alternando la chiusura di metà carreggiata. Questa operazione fa parte di un intervento più ampio previsto dalla città, anche se ancora non è stata comunicata la data di inizio ufficiale. L’ufficio Traffico ha emesso due ordinanze per permettere i lavori e regolare il traffico durante le operazioni.

Verso il rifacimento dell'asfalto in due importanti zone della città. In attesa della comunicazione di inizio lavori, da parte delle imprese che si occupano della manutenzione stradale in forza dell'accordo-quadro con il Comune, l'ufficio Traffico ha emanato due ordinanze per consentire l'apertura del cantiere compreso fra via Paruta, via Palmerino, via Due Vanelle e corso Calatafimi; e di quello che interesserà via Scinà, via Turati, via Dante, via Serradifalco, via Perpignano e le piazze Ruggero Settimo, Castelnuovo e Principe di Camporeale. In entrambe le aree sarà istituito il divieto di sosta 24 ore su 24 su entrambi i lati delle strade coinvolte.