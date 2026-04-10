Ordigni bellici tra Battipaglia ed Eboli partono gli sgomberi nella zona rossa per il disinnesco

Sono iniziati gli interventi di sgombero e disinnesco di ordigni bellici scoperti tra i comuni di Eboli e Battipaglia, nel cantiere dell'Alta Velocità. La zona è stata dichiarata

E’ partita la macchina organizzativa per il disinnesco degli ordigni bellici ritrovati nel Comune di Eboli a confine con il Comune di Battipaglia nel cantiere dell’Alta Velocità. Sarà coinvolto anche il Comune di Campagna. Cinque le persone che dovranno essere sgomberate nella zona rossa che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Ordigni bellici ritrovati sul territorio di Eboli, vertice in Prefettura: ipotesi disinnesco nella stessa giornataTavolo in Prefettura per coordinare le operazioni per neutralizzare la bomba d'aereo americana. Ordigni bellici tra Eboli e Battipaglia: i disagi per la circolazioneTutto pronto per le operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel territorio comunale di... Temi più discussi: Disinnesco dei due ordigni a Eboli: altre limitazioni sulla statale 19, i disagi; Disinnesco dei due ordigni bellici a Eboli. Domenica ci sarà la chiusura dell’A2 tra Battipaglia e Campagna; Eboli. Disinnesco ordigni bellici, domenica chiusa l’A2; Disinnesco ordigni bellici: scatta la zona rossa anche sulla SS19. Domenica stop totale tra Battipaglia e Eboli. A2 chiusa tra Eboli e Battipaglia per disinnesco ordigni bellici: stop al traffico il 12 aprileStampa Stop alla circolazione sull’A2 Autostrada del Mediterraneo per consentire le operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel territorio c ... salernonotizie.it Disinnesco ordigni bellici tra Eboli e Battipaglia: scattano le limitazioni al traffico sulla A2 del MediterraneoNella giornata di domenica 12 aprile, lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo sarà attiva la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, a partire dalle ore 7.00 e fino alla conclusione delle a ... infocilento.it Eboli-Battipaglia, disinnesco ordigni bellici: vertice in Prefettura - GUARDA IL SERVIZIO #StileTv #stiletvhd #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook " #RegioneFVG ha avviato un’interlocuzione con l’Autorità portuale per trovare una soluzione che riduca i disagi per chi ha un posto barca nel porticciolo di Barcola". Così @F_Scoccimarro al recupero degli ordigni bellici ritrovati nell'area. ibit.ly/epu6c x.com