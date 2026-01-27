Inter Chivu punta su Lautaro-Thuram | notte europea per Marcus

L’Inter, sotto la guida di Cristian Chivu, punta su Lautaro e Thuram per rafforzare il reparto offensivo. Con una rosa ampia e versatile, la squadra cerca di mantenere un attacco efficace e imprevedibile. La notte europea rappresenta un momento importante per testare le potenzialità di questa combinazione, in un contesto di sfide che richiedono capacità di adattamento e concentrazione.

L’attacco dell’Inter continua a produrre. Con Cristian Chivu in panchina, il reparto offensivo è diventato profondo e interscambiabile: quattro profili diversi, tutti capaci di incidere tra gol e assist. Domani sera, nella sfida decisiva contro il Borussia Dortmund, la scelta va verso la coppia titolare Lautaro Martínez – Marcus Thuram, con Pio Esposito pronto a insidiare una maglia dal primo minuto. Per Thuram la notte europea ha un sapore speciale. Contro i gialloneri è un ritorno al passato: in Bundesliga ha vestito la maglia del Borussia Mönchengladbach e ha già colpito il Dortmund tre volte in carriera. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

