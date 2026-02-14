Canelo Alvarez si trova sotto pressione dopo aver subito una sconfitta contro Crawford. La sconfitta ha mostrato alcune lacune nel suo stile di combattimento, che dovrà correggere per recuperare fiducia. La prossima sfida sarà decisiva per dimostrare di essere ancora tra i migliori della categoria.

Nel panorama attuale del pugilato, la consistenza di un campione si misura non solo con i trascorsi, ma con le prestazioni presentate sul ring. Canelo Alvarez si trova in una fase in cui la sua autorevolezza non è più assunta per scontato: la sconfitta contro Terence Crawford ha ridefinito l’orizzonte delle sue prospettive e ha spostato l’attenzione su ciò che seguirà. In questa cornice, l’allenatore Joel Diaz sottolinea che il prossimo incontro dovrà rispondere a domande nuove, non più ancorate al passato, e che la capacità di riconquistare lo status passerà esclusivamente dalla resa sportiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Canelo deve dimostrare il suo valore dopo la sconfitta di Crawford

Canelo Alvarez ha deciso di non tornare sul ring per un incontro facile dopo la sconfitta contro Crawford.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Canelo SHUTS DOWN Reporter Saying He Won vs Crawford: “Accept The Loss!”

Non ha capito la lezione Il pugile messicano Canelo Alvarez non si ritira. Nonostante le prestazioni sconcertanti degli ultimi incontri, Canelo sente di poter fare meglio e dichiara che contro Crawford il corpo non rispondeva ai comandi. Questo però è l’esatto m facebook