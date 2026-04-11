Laurendi rieletto all’unanimità segretario generale della Uilm Reggio Calabria

Antonio Laurendi è stato confermato all’unanimità come segretario generale della Uilm nella provincia di Reggio Calabria. La sua rielezione si è svolta durante un’assemblea a cui hanno partecipato i rappresentanti sindacali locali. La sua nomina precedente era già in carica e ora ha ottenuto il rinnovo del mandato per continuare la guida dell’organizzazione territoriale dei metalmeccanici.

Antonio Laurendi è stato confermato all'unanimità alla guida dell’organizzazione territoriale dei metalmeccanici della Uil nel territorio reggino.Una rielezione, durante il congresso della Uilm di Reggio Calabria, che premia il lavoro svolto negli ultimi anni e rafforza l’impegno del sindacato.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Metalmeccanici, Giuseppe Caramanna rieletto segretario della UilmDelegate e delegati al congresso hanno anche votato la Segreteria territoriale che collaborerà con Caramanna ed è composta da Salvo Pappalardo,... Filca Cisl Romagna, Davitti nuovo segretario generale. Eletto all’unanimità a CesenaSi è riunito a Cesena il consiglio direttivo della Filca Cisl Romagna, la federazione che rappresenta e tutela i lavoratori del settore edile, legno...