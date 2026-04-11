Laura Carosella, 46 anni, è deceduta un giorno dopo l'incidente avvenuto giovedì pomeriggio lungo via Taglio Sinistro a Mirano. La donna, madre di due ragazze, era rimasta gravemente ferita in un frontale e le sue condizioni erano state subito considerate gravi. La notizia della sua scomparsa ha suscitato molta commozione tra i conoscenti e la famiglia. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità.

MIRANO (VENEZIA) - Laura Carosella non ce l'ha fatta. La 46enne di Mirano, rimasta gravemente ferita nell'incidente frontale avvenuto giovedì pomeriggio lungo via Taglio Sinistro, è deceduta ieri sera, attorno alle 19, all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove era ricoverata in Rianimazione dal giorno precedente. Laura era una figura conosciuta e amata a Mirano. Era stata sposata con il calciatore Francesco Benussi, oggi preparatore dei portieri della Primavera dell'Hellas Verona, con il quale aveva trascorso diversi anni seguendone la carriera in diverse città d'Italia e del mondo. Ad ogni suo trasferimento, lei lo seguiva, prendendosi cura delle figlie e garantendo loro che potessero crescere accanto non solo alla madre, ma anche al padre. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Laura Carosella muore a 46 anni il giorno dopo l'incidente. Era mamma due ragazze: «Sempre solare e divertente»

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