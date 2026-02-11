La dottoressa Perrone muore a soli 46 anni Era sempre disponibile e professionale

La dottoressa Elisabetta Perrone è morta a soli 46 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. La professionista lavorava all’Asl Toscana nord ovest e tutti la ricordano come una persona sempre disponibile e molto competente. La notizia ha colpito colleghi e amici, che ora piangono la sua scomparsa.

Lucca, 11 febbraio 2026 – Grave lutto all'Asl Toscana nord ovest. E' morta oggi a soli 46 anni la dottoressa Elisabetta Perrone, dopo aver combattuto a lungo contro la malattia. Perrone era dottoressa della Radiologia di Lucca e Valle del Serchio. "Impegnata da molti anni in questo importante settore della sanità pubblica – ricorda una nota dell'Asl – ha sempre svolto gli incarichi che le sono stati affidati negli anni con grande competenza e disponibilità. La direttrice della Radiologia di Lucca e Valle del Serchio Laura Bassani e tutti i suoi colleghi e le sue colleghe la ricordano con affetto e stima.

