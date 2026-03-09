Salgono ancora i prezzi dei carburanti Urso | Contrastiamo la speculazione I consumatori | Solo aria fritta

I prezzi dei carburanti continuano a salire, raggiungendo i livelli più alti degli ultimi mesi per benzina e gasolio. Il ministro delle imprese ha dichiarato che si sta lavorando per contrastare la speculazione, mentre i consumatori criticano le promesse di intervento come “solo aria fritta”. Il governo sta valutando un possibile intervento sulle accise, già annunciato per mercoledì.

Prosegue la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa, con benzina e gasolio sui massimi da mesi mentre il governo accende i riflettori su possibili rincari anomali e potrebbe intervenire sulle accise attivando già mercoledì la cosiddetta accisa mobile. Il che però ridurrebbe il costo finale per gli automobilisti di pochi centesimi al litro. Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidian a, la benzina è al livello più alto da quasi un anno mentre il gasolio è ai massimi da oltre tre anni e mezzo. Le medie dei prezzi vedono la benzina self service a 1,782 euro al litro e il diesel a 1,965 euro, con aumenti rispettivamente di 38 e 98 millesimi. Al servito si sale a 1,917 euro per la benzina e a 2,091 per il gasolio, mentre sulle autostrade il diesel servito arriva fino a circa 2,2 euro al litro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

