L’Ascoli affronta il Gubbio in una partita valida per la loro corsa ai punti. La sfida si svolgerà oggi alle 14.30 in trasferta, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo e mantenere vive le possibilità di recuperare posizioni in classifica. I bianconeri cercano continuità, mentre gli avversari vogliono consolidare il proprio cammino.

Ascoli, avanti tutta. I bianconeri in casa del Gubbio oggi (fischio d’inizio alle 14.30) proveranno a centrare l’ennesimo successo per continuare a tenere vive le speranze di rimonta sull’Arezzo. La piazza ci crede. Tomei anche. E dopo il successo nel derby con la Samb (0-1) lo stesso tecnico aveva chiaramente dichiarato: "Vogliamo vincerle tutte". Davanti però c’è un ritardo da provare ad annullare con i toscani dell’ex Bucchi che attualmente continuano a guidare la classifica vantando 4 punti di vantaggio sul Picchio con una gara in meno da disputare. Nel prossimo turno stabilito entrambe si rimetteranno a pari con il turno di riposo del Picchio e la trasferta amaranto a Sestri Levante contro il Bra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Ascoli chiede strada al Gubbio. Per la rincorsa serve vincere ancora

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