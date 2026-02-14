Atletico Ascoli serve un’altra vittoria

Federico Mazzarani ha dichiarato che l’Atletico Ascoli deve conquistare un’altra vittoria, perché la squadra ha bisogno di punti per risalire in classifica. La partita contro il Castelfidardo, in programma domani alle 14,30 al Del Duca, rappresenta un’occasione importante per migliorare il rendimento in campionato. Il difensore ha sottolineato che la squadra si sta preparando con intensità, concentrandosi su ogni dettaglio per ottenere il risultato desiderato.

In vista della sfida casalinga al Del Duca di domani alle 14,30 contro il fanalino di coda Castelfidardo, in casa Atletico Ascoli ha parlato il difensore Federico Mazzarani. Terza stagione con l'Atletico Ascoli. Possiamo dire che sono sempre stagioni in crescendo anche per la squadra? "Da quando sono arrivato c'è stata una crescita esponenziale da parte di tutta la società, anche delle strutture. Speriamo di migliorare anche quest'anno la classifica del passato campionato". Agguantato il posto playoff, ora nel mirino c'è l'Aquila? "Non mettiamo nel mirino nessuno, pensiamo partita dopo partita.