A L’aria che tira Bonelli non riconosce l’Egitto sulla cartina Sangiuliano | Vada a fare un corso di geografia – Il video

Durante il programma di approfondimento politico di La7, un deputato di Avs ha commentato la guerra in Medio Oriente, ma ha mostrato una cartina e non è riuscito a riconoscere l’Egitto. Un altro ospite ha commentato la scena con una battuta, invitandolo a fare un corso di geografia. Il momento è stato ripreso e diffuso sui social.

Durante L’aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo, il deputato di Avs Angelo Bonelli ha commentato la guerra in Medio Oriente ma, indicando la cartina con una bacchetta «da insegnante», non è riuscito a individuare l’Egitto. «Dov’è? Sta su», ha detto il co-portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra. A quel punto è intervenuto l’ex ministro Gennaro Sangiuliano: «No, l’Egitto sta là, impari la carta geografica. Vada a fare un corso di geografia ». Bonelli e la bacchetta da insegnante. Il botta e risposta, dai toni quasi scolastici, è arrivato mentre Parenzo stava spiegando ai telespettatori i complessi rapporti tra i Paesi del Golfo. 🔗 Leggi su Open.online

