Zanica scontro tra un’auto e una moto | 17enne soccorso in codice rosso

A Zanica si è verificato un incidente tra un’auto e una moto, coinvolgendo un ragazzo di 17 anni. L’incidente ha provocato il suo sbalzo di circa quattro metri e un trauma all’addome e al torace. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi e il soccorso. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente.

L'INCIDENTE. Sbalzato per quattro metri, ha rimediato un trauma all'addome e al torace. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri. Sarebbe grave il motociclista di 17 anni coinvolto martedì pomeriggio (20 gennaio), intorno alle 17,30, in un violento scontro con un'automobile a Zanica, lungo la provinciale 120. Secondo le prime informazioni disponibili, il ragazzo è stato trasportato ancora cosciente all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ma le ferite procurate in seguito all'impatto in via Comun Nuovo sono serie: è stato sbalzato per quattro metri cadendo sull'asfalto, procurandosi un trauma al torace e all'addome.

