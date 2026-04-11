L’arbitro brindisino Marco Di Bello ai Mondiali 2026 | Risultato di grande prestigio

L’arbitro brindisino Marco Di Bello è stato selezionato per arbitrare ai Mondiali di calcio 2026, che si terranno dal 11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La designazione rappresenta un riconoscimento per la sua carriera e il suo livello professionale. La sua presenza in questa competizione internazionale coinvolge il torneo, che si svolgerà tra tre paesi nordamericani, e sarà la prima volta che un arbitro italiano partecipa a questa edizione.

BRINDISI - Ci sarà anche l’arbitro brindisino Marco Di Bello al Mondiale di calcio 2026 (23esima edizione) in programma dall’11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, Canada e Messico.Grande soddisfazione per l’Associazione italiana arbitri in vista del prossimo Mondiale, dove il movimento.🔗 Leggi su Brindisireport.it Mariani unico arbitro italiano ai Mondiali 2026, Di Bello al VarLa Fifa ha reso noto l’elenco degli arbitri designati per i Mondiali 2026 di calcio in programma dall’11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Usa. L’Italia che va ai Mondiali 2026: Collina ha scelto l’arbitro Mariani e Di Bello come addetto al VARLa FIFA ufficializza i direttori di gara per la Coppa del Mondo 2026: l’Italia sarà rappresentata da Mariani, Di Bello e gli assistenti Bindoni e...