La Fifa ha annunciato i nomi degli arbitri scelti per i Mondiali 2026, che si terranno dall’11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti. Tra i selezionati figura un arbitro italiano, che sarà l’unico rappresentante del nostro paese in questa edizione. Un altro arbitro italiano sarà presente come assistente al VAR. La lista completa comprende ufficiali provenienti da diversi paesi.

La Fifa ha reso noto l’elenco degli arbitri designati per i Mondiali 2026 di calcio in programma dall’11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Usa. Sono in totale quattro gli italiani ‘convocati’ dal capo degli arbitri della Fifa Pierluigi Collina. Come arbitro l’unico italiano sarà Maurizio Mariani, mentre come assistenti sono stati designati Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Uno solo anche il rappresentante italiano al Var, sarà Marco Di Bello. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mariani unico arbitro italiano ai Mondiali 2026, Di Bello al Var

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