Il centrosinistra ha deciso di puntare tutto sulle primarie, dopo che ieri a mezzanotte sono scadute le candidature ufficiali. La corsa per individuare il candidato a sindaco si svolgerà attraverso questa consultazione popolare, che coinvolge diversi partiti e movimenti. È stato un momento decisivo per definire chi rappresenterà la coalizione alle prossime amministrative.

Ieri a mezzanotte è scaduto il termine ultimo per presentare le candidature alle primarie per scegliere il candidato a sindaco del centrosinistra. E alla fine i candidati sono tre: Federica Maineri (Partito Democratico), Stefano Baccelli (Spazio Progressista) e Antonella Serafini (Sinistra Italiana). Primarie che si svolgeranno domenica 15 marzo. Quindi non ci sono stati sorprese dell’ultima ora, anche se qualche fuoco d’artificio c’è stato, ma alla fine ha avuto l’effetto poco più di un raudo. Infatti Alessandro Del Dotto avrebbe dato la propria disponibilità a candidarsi a sindaco nel segno dell’unitarietà, senza passare dalle primarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centrosinistra dritto alle primarie. Il candidato si sceglierà così

Il centrosinistra a Reggio Calabria naviga in acque ferme.

Il centrosinistra si sta confrontando sulla scelta del candidato sindaco unico, ma resta da definire il metodo, tra tavolo di consultazione e primarie.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.