Crotone inaugurata la mensa scolastica del plesso Anna Frank dell’Istituto Rosmini

Questa mattina a Crotone è stata inaugurata la nuova mensa scolastica del plesso “Anna Frank” dell’Istituto Rosmini. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti delle istituzioni civili e militari. La mensa è stata realizzata grazie ai fondi del PNRR e ora offrirà un servizio più efficiente agli studenti.

È stata inaugurata oggi (28-gennaio) alla presenza di autorità civili e militari, la mensa scolastica del plesso "Anna Frank" dell'Istituto Rosmini, realizzata con fondi PNRR. La soddisfazione del Sindaco Voce e dell'assessore con delega al PNRR Bossi per la continua realizzazione di opere nella Città di Pitagora grazie allo "strumento" economico del Pnrr. Un grande evento quando si utilizza per realizzare opere a beneficio dei cittadini. La cerimonia si è svolta in un clima di grande festa ed entusiasmo da parte degli alunni coinvolgendo l'intera comunità scolastica. Gli alunni della scuola hanno partecipato alla cerimonia con gioia e vivace curiosità, rendendo l'inaugurazione un momento autentico di condivisione e partecipazione.

