Assoluzione della dottoressa del 118 | non sussiste il fatto nell' inchiesta sulla morte a Monteforte Irpino

La dottoressa del 118 è stata assolta e non ci sono prove che abbia causato la morte a Monteforte Irpino. La decisione arriva dopo un’indagine lunga e complessa, che aveva scosso la comunità locale. La giudice ha stabilito che il fatto non sussiste, chiudendo definitivamente il caso. La notizia arriva in un momento in cui, nel 2020, il paese stava vivendo la seconda ondata di Covid e ogni dettaglio legato alla salute veniva scrutinato con grande attenzione.

Monteforte Irpino, ottobre 2020. Sono i mesi della seconda ondata di Covid, quelli in cui ogni sintomo respiratorio viene osservato con un’attenzione diversa, più vigile. In questo contesto si colloca l’intervento di un’ambulanza del 118 chiamata per soccorrere un uomo colto da malore nella.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Monteforte Irpino Monteforte Irpino, Mazzola davanti al gip: silenzio sull'inchiesta giochi e mafia Strage sulla strada della morte, vittime e feriti: vigili del fuoco e 118 sul posto Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Monteforte Irpino Argomenti discussi: Detenuto morto a 21 anni, chiesta la condanna per dottoressa di Belcolle e poliziotto: accusa di omicidio colposo; Assolto da accuse di stalking, telefonate e inseguimenti non bastano: Corte d'Appello annulla la condanna; Davide Astori morto, falsificazione di un certificato medico rilasciato al calciatore: ecco la sentenza; Bimba di 5 anni in ospedale con febbre e dolori, i medici la dimettono e muore di peritonite. Alla mamma solo 74mila euro: Non avevano... Monteforte Irpino, medico del 118 non diagnostica la polmonite: assoltoAttese le motivazioni della sentenza per la dottoressa del 118 ... msn.com Aneurisma letale, il giudice: «Nessuna negligenza»Paziente morto nel 2019, la dottoressa dell’ospedale Città di Aprilia assolta da tutte le accuse: le motivazioni della sentenza ... latinaoggi.eu Dove Via Alvanella, n.85, Monteforte Irpino Quando 16 Febbraio dalle ore 17:30 alle 19:30 Il Programma • Laboratorio Creativo: personalizza la tua maschera pazza di Carnevale, la più bella riceverà un premio speciale! • Merenda Mostruosa: Dolci e c facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.