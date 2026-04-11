Lampedusa oltre l' approdo il preside Alfio Russo | Fuori dal guscio per capire la vita e la morte

Il preside Alfio Russo ha commentato il fenomeno a Lampedusa, sottolineando come l’esperienza vada oltre il semplice approdo. Ha detto che uscire dal proprio guscio permette di capire la vita e la morte delle persone coinvolte, diventando testimoni inconsapevoli di situazioni che attraversano momenti di grande vulnerabilità. La riflessione si concentra sull’effetto che l’accoglienza e l’osservazione di queste dinamiche possono avere sui testimoni.