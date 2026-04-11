Lampedusa oltre l' approdo il preside Alfio Russo | Fuori dal guscio per capire la vita e la morte
Il preside Alfio Russo ha commentato il fenomeno a Lampedusa, sottolineando come l’esperienza vada oltre il semplice approdo. Ha detto che uscire dal proprio guscio permette di capire la vita e la morte delle persone coinvolte, diventando testimoni inconsapevoli di situazioni che attraversano momenti di grande vulnerabilità. La riflessione si concentra sull’effetto che l’accoglienza e l’osservazione di queste dinamiche possono avere sui testimoni.
Uscire dal proprio guscio. E comprendere di essere testimoni inconsapevoli di un fenomeno che passa per la vita e la morte delle persone. Questo l'obiettivo, perfettamente centrato, del progetto educativo “Semi di Lampedusa-Memorie attive” che ha portato, su iniziativa del Comitato 3 ottobre, 9.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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