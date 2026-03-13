Gli artisti? Sono un po’ rompic**oni e grandi esperti di ristoranti La mia droga è l’abitudinarietà ma provo a sconfiggerla uscendo fuori dal mio guscio Volevo vincere Sanremo anche se… | così Fulminacci

Fulminacci, cantante e vincitore del Premio della Critica “Mia Martini” e del Premio Assomusica Sanremo 2026, ha presentato il brano “Stupida sfortuna” al Festival di Sanremo. Dopo l’evento, ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “Calcinacci”, prevista per venerdì 13 marzo. L’artista ha commentato la sua esperienza e le sue abitudini, sottolineando il desiderio di uscire dalla propria routine.

Dopo il Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano “Stupida sfortuna” conquistando il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Assomusica Sanremo 2026 per la “Migliore Esibizione Live di un artista rivelazione”, Fulminacci pubblica il suo nuovo bell’album “Calcinacci”, venerdì 13 marzo. Una tracklist che fa godere canzone dopo canzone, da ascoltare all’aria aperta con l’arrivo della primavera perché comunica speranza, voglia di ricostruire e di rinnovarsi. Per l’occasione il cantautore sarà anche protagonista sul grande schermo con l’omonimo cortometraggio proiettato in tre date speciali questa settimana nei cinema di Roma (12 marzo), Napoli (13 marzo) e Milano (14 marzo). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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