Elena Cattaneo Una lezione sul gap di genere

In occasione dell’8 marzo, la Provincia di Monza e della Brianza ha deciso di dedicare la giornata alla riflessione sul divario di genere. Elena Cattaneo ha tenuto una lezione sul tema, sottolineando aspetti legati alle disparità tra uomini e donne. L’evento si è concentrato sull’importanza di affrontare le differenze di ruolo e di rappresentanza nella società e nelle istituzioni.

In occasione dell'8 marzo, la Provincia di Monza e della Brianza sceglie di trasformare la Giornata internazionale della donna in un impegno concreto verso il futuro. Dopo il percorso dello scorso anno, dedicato ai servizi per il lavoro femminile, l'ente rilancia con un progetto che guarda alle nuove generazioni e al divario che ancora separa ragazze e ragazzi nelle discipline scientifiche. Nasce così "sTEm, una strada anche per te", iniziativa rivolta alle scuole secondarie, alle famiglie e agli operatori dell'orientamento, con un obiettivo chiaro: aumentare la presenza femminile nei percorsi tecnico-scientifici, dove il gap di genere resta profondo.