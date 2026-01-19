Padova Interporto | sette giorni su sette snodo cruciale verso il Nord Europa

Padova Interporto si conferma come punto di collegamento fondamentale verso il Nord Europa, offrendo servizi di trasporto terrestre affidabili e frequenti. In risposta alla crescente domanda, l’interporto ha introdotto tre nuove relazioni ferroviarie a frequenza quasi quotidiana, sostenute da investimenti tecnologici. Questa capacità operativa rafforza il ruolo strategico di Padova come snodo logistico, garantendo efficienza e continuità alle aziende che scelgono il trasporto intermodale.

