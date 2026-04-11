La vitamina B1 al centro di una scoperta attesa da 67 anni

Dopo settantasette anni di attese e tentativi, i ricercatori sono riusciti a stabilizzare una molecola di vitamina B1 in acqua, una scoperta che potrebbe rivoluzionare il settore. La vitamina, nota per la sua elevata reattività, è stata conservata in modo stabile grazie a un nuovo approccio chimico. Questa innovazione apre nuove possibilità per lo studio e l’utilizzo di questa sostanza in ambito medico e biologico.

Per decenni è sembrato impossibile. Ora, invece, i chimici sono riusciti in un’impresa che cambia le regole del gioco: stabilizzare una molecola estremamente reattiva direttamente in acqua. Un risultato che non solo conferma una teoria vecchia di oltre mezzo secolo sulla vitamina B1, ma apre anche nuove prospettive per una chimica più sostenibile e per la produzione di farmaci più sicuri. Lo studio, pubblicato su Science Advances, rappresenta una svolta significativa nella comprensione dei meccanismi biochimici. Al centro della scoperta ci sono i cosiddetti carbene, molecole di carbonio caratterizzate da soli sei elettroni di valenza invece degli otto tipici che garantiscono stabilità.🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - La vitamina B1 al centro di una scoperta attesa da 67 anni La Basilica di Vitruvio emerge dagli scavi a Fano. Il ministro Giuli: “Scoperta storica attesa da 2mila anni”Fano, 19 gennaio 2026 - Un giorno storico per Fano e non solo: sono stati ritrovati i resti della Basilica di Vitruvio (foto). La Basilica di Vitruvio emerge durante gli scavi a Fano, il ministro Giuli in videocollegamento: “Scoperta storica, attesa da 2mila anni”Fano, 19 gennaio 2026 - Un giorno storico per Fano e non solo: sono stati ritrovati i resti della Basilica di Vitruvio (foto).