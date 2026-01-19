La Basilica di Vitruvio emerge durante gli scavi a Fano il ministro Giuli in videocollegamento | Scoperta storica attesa da 2mila anni

Durante gli scavi a Fano, sono stati rinvenuti i resti della Basilica di Vitruvio, una scoperta di grande importanza storica. Il ministro Giuli, in collegamento video, ha sottolineato come questa scoperta attesa da circa 2.000 anni rappresenti un importante passo nella ricerca sulle origini della città e del suo patrimonio archeologico. La scoperta apre nuove prospettive per la comprensione della storia locale e della presenza romana nella zona.

Fano, 19 gennaio 2026 - Un giorno storico per Fano e non solo: sono stati ritrovati i resti della Basilica di Vitruvio. La conferma è arrivata oggi direttamente dal cuore della città, in piazza Andrea Costa, dove gli scavi in corso hanno riportato alla luce reperti inequivocabili, tra cui colonne di grandi dimensioni che corrispondono alle descrizioni lasciate dal celebre architetto romano. L'annuncio storico: "Aspettavamo da 2000 anni". L'ufficialità è arrivata durante una conferenza stampa carica di emozione, alla presenza del governatore delle Marche Francesco Acquaroli, del sindaco di Fano, Luca Serfilippi, e con la partecipazione in videocollegamento del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Parco delle Acacie di Pietralata, durante gli scavi emerge un luogo dedicato al culto di Ercole

Durante gli scavi nel Parco delle Acacie di Pietralata, avviati nell’estate 2022 dalla Soprintendenza di Roma, sono stati rinvenuti elementi architettonici di rilievo, tra cui due vasche monumentali e un sacello di probabile dedicazione religiosa. L’area di circa quattro ettari rivela testimonianze di un luogo di culto dedicato a Ercole, offrendo nuovi spunti sul patrimonio storico e archeologico della zona.

Scavi in via Vitruvio e piazza Costa, è rebus

Gli scavi in via Vitruvio e piazza Costa rappresentano ancora un mistero da risolvere. Entro gennaio, si attende una possibile soluzione, con la trattativa tra il Ministero della Cultura e l’imprenditore proprietario dell’area che potrebbe sbloccare la situazione. La gestione di queste aree continua a essere oggetto di attenzione, nel rispetto delle normative e della tutela dei beni culturali.

