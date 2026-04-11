La ' vecchia Cassino' torna alla luce | la storia merita memoria

Resti della vecchia Cassino sono stati scoperti di recente, portando alla luce i segni lasciati dai bombardamenti del 15 marzo 1944 durante la seconda guerra mondiale. Questi frammenti, rimasti nascosti nel corso degli anni, rappresentano una testimonianza tangibile delle devastazioni subite dalla città durante quel periodo. La scoperta è stata resa nota attraverso un intervento di scavo condotto da esperti locali, che hanno individuato i resti sotto uno strato di terra e detriti.

La memoria storica della guerra vive nelle ferite che il tempo non ha saputo né potrà cancellare. Tra queste i resti della vecchia Cassino, annientata dai devastanti bombardamenti il 15 marzo 1944, durante la seconda guerra mondiale, riaffiorano oggi come testimonianza silenziosa di dolore e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Gli italiani ebrei protagonisti dell’economia italiana. Torna alla luce una storia quasi dimenticata«Dunque, quello che avviene dopo il 1945 non è il ripristino dello status quo ante», avverte David Bidussa nella prefazione al saggio dello storico... A Cervia torna la Night of Fortresses: due serate tra storia, bunker e memoria europeaCervia si prepara a riscoprire il proprio passato con la Night of Fortresses – Notte delle Fortezze, in programma l’8 e 9 maggio 2026. Elsa Esnoult, Sandrine Quétier face au Père Fouras | FORT BOYARD FRANCE 2020 E06