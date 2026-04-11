La tua Tari è irregolare | il finto SMS che svuota il conto Allarme truffe in provincia

Nelle ultime settimane sono state segnalate diverse truffe in provincia che coinvolgono cittadini attraverso messaggi SMS falsi. In alcuni casi, viene inviato un avviso che segnala irregolarità nel pagamento della tassa sui rifiuti e invita a intervenire rapidamente. Questi messaggi, spesso con link o richieste di dati personali, spingono le persone a compiere azioni che risultano essere truffe vere e proprie, con il rischio di perdere denaro o dati sensibili.

Una notifica sul cellulare, un avviso di irregolarità nel pagamento della spazzatura e la fretta di risolvere la pendenza. È questa la nuova trappola che sta circolando con insistenza in diversi comuni del bresciano, dal garda alla Franciacorta, mettendo in allarme centinaia di contribuenti. Una.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Allarme truffa Tari: il falso SMS con prefisso 893 che svuota il contoUna serie di messaggi fraudolenti inviati tramite cellulare sta colpendo i residenti di Torino e diverse zone del Canavese, utilizzando il tema della... Truffa del finto pedaggio autostradale, questo SMS ti svuota il conto: occhio allo smishingFalsi messaggi SMS che segnalano presunti pedaggi autostradali non pagati, con l’obiettivo di indurre gli utenti a inserire dati sensibili e a...