La tregua in Iran non basta i prezzi di energia e carburante non caleranno per mesi | l’analisi di Nicolazzi

Un nuovo accordo di cessate il fuoco in Iran non sembra sufficiente a ridurre immediatamente i prezzi di energia e carburante. Secondo un’analisi di un esperto intervistato da Fanpage, i costi continueranno a rimanere elevati per diversi mesi. La questione riguarda le ripercussioni di eventi recenti sul mercato energetico, che ancora non mostrano segnali di calo.

Il cessate il fuoco in Iran non basta a tagliare subito i prezzi. Massimo Nicolazzi spiega a Fanpage.it perché tra rincari dei trasporti e danni strutturali la tregua alla pompa e in bolletta è ancora lontana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tregua in Iran, le compagnie aeree: “Mesi prima che costo del carburante e prezzi dei biglietti aerei si stabilizzino”Anche nel caso in cui la situazione in Medio Oriente dovesse stabilizzarsi, le conseguenze della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran continueranno...

Gli scenari dopo la tregua Iran-USA, l’analisi di Dentice: “Stabilità è ancora un miraggio lontano”Nella notte è stata raggiunta da Washington e Teheran un'intesa in extremis per un cessate il fuoco di due settimane.

Temi più discussi: La tregua tra Stati Uniti e Iran è a rischio alla vigilia dei colloqui in Pakistan; La tregua in Iran è fragile, bombe israeliane sul Libano: Così la guerra riprenderà; Iran-Usa-Israele, la tregua è già a rischio: lo scenario da incubo; Guerra in Iran, ecco come si è arrivati alla tregua con gli Usa.

La tregua in Iran non basta, i prezzi di energia e carburante non caleranno per mesi: l’analisi di NicolazziProfessor Nicolazzi, partiamo da quello che vedono tutti: dopo l'inizio del cessate il fuoco tra Iran e USA-Israele il prezzo del barile scende nei mercati internazionali, ma alla pompa di benzina la ... fanpage.it

Trump accetta la tregua: Stop agli attacchi in Iran per due settimane. Le condizioni dell'accordoDopo avere minacciato un raid devastante, tale da porre fine a un'intera civiltà, il tycoon ferma tutto. Quando riprendono i negoziati e cosa succede adesso ... today.it

Vance, l’interventista riluttante a cui serve l’intesa con l’Iran x.com

Donald Trump torna ad alzare il tono contro l’Iran sul nodo Hormuz In un nuovo intervento, il presidente Usa accusa Teheran di gestire “in modo pessimo” il transito del petrolio nello Stretto e avverte che l’imposizione di pedaggi alle petroliere non rientra nei t - facebook.com facebook