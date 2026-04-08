Gli scenari dopo la tregua Iran-USA l'analisi di Dentice | Stabilità è ancora un miraggio lontano

Nella notte, Stati Uniti e Iran hanno concordato un accordo temporaneo per un cessate il fuoco di due settimane. L'intesa è arrivata in modo rapido, dopo settimane di tensioni crescenti. L'analisi di un esperto indica che, nonostante questa tregua, la stabilità nella regione rimane lontana dall'essere consolidata. La notizia apre nuovi scenari, ma ancora molte domande restano senza risposta riguardo al futuro del conflitto.

Nella notte è stata raggiunta da Washington e Teheran un'intesa in extremis per un cessate il fuoco di due settimane. L'analista Giuseppe Dentice sugli scenari futuri: "Non credo che arriveremo a un 'accordo quadro' risolutivo. Ci aspetta un mix di gestione del conflitto ed equilibrismo diplomatico, la stabilità è ancora un miraggio lontano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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