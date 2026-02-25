Scontro tra yacht e barca nel porto di Livorno morto lavoratore di 30 anni | presto sarebbe diventato padre

Nico Ulivieri, lavoratore di 30 anni, ha perso la vita dopo che una pilotina e uno yacht di 61 metri si sono scontrati all’ingresso del porto di Livorno. L’incidente ha provocato il suo rapido ricovero in ospedale, ma le ferite si sono rivelate fatali. Ulivieri, che avrebbe presto annunciato la sua paternità, si trovava nel porto al momento dello scontro. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.

