La settimana di Dossier | il noto ortopedico che chiedeva le mazzette la fine dei negozi Benetton a Palermo

In questa settimana di Dossier, si racconta di un noto ortopedico coinvolto in un’indagine per aver richiesto e ricevuto mazzette da due aziende sanitarie. Il medico avrebbe favorito alcune ditte “amiche” inviando loro pazienti e rilasciando certificati senza visite. Inoltre, si segnala la chiusura dei negozi Benetton a Palermo, mentre in un altro episodio si parla di Gamberoni e vino come simboli di un contesto più ampio.

Gamberoni, vino e soprattutto soldi: così un noto ortopedico favoriva le ditte “amiche” intascando mazzette da due aziende sanitarie in cambio dell'invio dei pazienti e del rilascio di certificati senza visite. Tra pesce fresco, astici e qualche bicchiere, emerge un nuovo scandalo all'Asp di Palermo. L'inchiesta della Procura, che ieri (sabato 7 marzo) ha fatto scattare tre arresti, nasce da un tecnico pentito ha denunciato tutto. Sandra Figliuolo ha anticipato su Dossier i retroscena di un giro di corruzione che scuote la sanità cittadina. Nell'inchiesta, oltre alle tangenti per favorire ditte sanitarie, emergono attestati rilasciati senza visite, pagati fino a 250 euro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

