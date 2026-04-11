All’interno del partito di centrosinistra, la figura di una candidata alla leadership si trova in una posizione di isolamento. Recentemente è emersa una dichiarazione di una politica che si definisce contraria al governo. La donna, senza nascondere la sua posizione, afferma di voler guidare il fronte progressista e di essere ostacolata nel farlo. La situazione si sviluppa in un clima di tensione tra le diverse anime del partito.

Vorrebbe essere lei la leader del centrosinistra ma ogni giorno qualcuno le impedisce di poterlo dire. È complicata la primavera di Elly Schlein. Se per mesi la segreteria del Pd si è vantata di avere rimesso insieme una coalizione sbrindellata ed eterogenea, oggi si sente tradita dai compagni di viaggio. Nel partito ormai sono più gli anti-Elly che i pro-Elly. E anche a Napoli, dove da ieri è iniziata una due giorni dedicata ai cento anni dagli scritti di Antonio Gramsci sulla questione meridionali, sfileranno tanti pesi massimi del Pd - da Franceschini a Speranza, da Provenzano a Orlando - ma non lei, Elly. Motore del convegno è l'europarlamentare Sandro Ruotolo che dice: «L'obiettivo è uno solo, battere Giorgia Meloni». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Schlein isolata dentro il partito. Spunta Silvia Salis: "Io anti Meloni"

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Silvia Salis dice no alle primarie ma: "Io anti-Meloni? Se me lo chiedono sì""Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione.

La freddezza di Pd e M5S su Silvia Salis: nessun passo indietro, i leader restano in campoFranceschini bolla come leggende metropolitane il suo sostegno alla prima cittadina. Schlein e Conte, avanti secondo programmi ... repubblica.it

Schlein a Salis: «Io difendo le primarie.Il leader del centrosinistra sia espressione dei partiti»Fra Silvia Salis e Elly Schlein la distanza sulle primarie esiste, ma la segretaria del Pd sta provando a neutralizzarla politicamente. La sindaca di Genova ha definito le primarie sbagliate perché ... corriereadriatico.it