Silvia Salis | Io anti-Meloni? Con richiesta unitaria lo prenderei in considerazione

Da lapresse.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’intervista rilasciata a Bloomberg, la sindaca di Genova ha affermato di non escludere un possibile coinvolgimento nella politica nazionale. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione, soprattutto in relazione a un possibile fronte unitario contro l’attuale presidente del Consiglio. La politica locale ha così lasciato intendere una disponibilità a valutare un ruolo nel quadro più ampio del panorama politico italiano.

Silvia Salis non esclude un impegno nella politica nazionale. La semi apertura della sindaca di Genova è arrivata attraverso un’intervista di Bloomberg dall’emblematico titolo ‘Emerge in Italia una anti-Meloni con l’obiettivo di spodestare l’originale’. “ È chiaro che non posso sottrarmi a questa attenzione nazionale, non posso evitare le domande. È una cosa interessante, mi lusinga”, ha detto la prima cittadina del capoluogo ligure, sottolineando che non parteciperebbe a eventuali primarie del centrosinistra. Tuttavia, qualora le venisse chiesto direttamente di scendere in campo, risponde che “ Di fronte a una richiesta unitaria non posso dire che non la prenderei nemmeno in considerazione, sarebbe una bugia ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Silvia Salis: “Io anti-Meloni? Con richiesta unitaria lo prenderei in considerazione”

Salis: "Io anti-Meloni? Con richiesta unitaria lo prenderei in considerazione"“È chiaro che non posso sottrarmi a questa attenzione nazionale, non posso evitare le domande.

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