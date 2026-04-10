Silvia Salis | Io anti-Meloni? Con richiesta unitaria lo prenderei in considerazione

In un’intervista rilasciata a Bloomberg, la sindaca di Genova ha affermato di non escludere un possibile coinvolgimento nella politica nazionale. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione, soprattutto in relazione a un possibile fronte unitario contro l’attuale presidente del Consiglio. La politica locale ha così lasciato intendere una disponibilità a valutare un ruolo nel quadro più ampio del panorama politico italiano.

Silvia Salis non esclude un impegno nella politica nazionale. La semi apertura della sindaca di Genova è arrivata attraverso un’intervista di Bloomberg dall’emblematico titolo ‘Emerge in Italia una anti-Meloni con l’obiettivo di spodestare l’originale’. “ È chiaro che non posso sottrarmi a questa attenzione nazionale, non posso evitare le domande. È una cosa interessante, mi lusinga”, ha detto la prima cittadina del capoluogo ligure, sottolineando che non parteciperebbe a eventuali primarie del centrosinistra. Tuttavia, qualora le venisse chiesto direttamente di scendere in campo, risponde che “ Di fronte a una richiesta unitaria non posso dire che non la prenderei nemmeno in considerazione, sarebbe una bugia ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Silvia Salis: “Io anti-Meloni? Con richiesta unitaria lo prenderei in considerazione” Salis: "Io anti-Meloni? Con richiesta unitaria lo prenderei in considerazione"“È chiaro che non posso sottrarmi a questa attenzione nazionale, non posso evitare le domande. Silvia Salis: “Io anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazione”Il panorama politico italiano, ancora scosso dai recenti terremoti elettorali, sembra aver trovato una nuova, inaspettata protagonista capace di... Temi più discussi: Salis, io anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazione; Tutto su mia madre Audrey e quel gioco che facciamo per sentirla ancora tra noi; An Anti-Meloni Emerges in Italy With Push to Unseat the Original; Baldacci, la magnifica ossessione per l’arte metafisica di de Chirico. Silvia Salis Io l’anti-Meloni? Se me lo chiedesse il centrosinistra unito, ci pensereiQualora dalla coalizione di centrosinistra le venisse chiesto di candidarsi alla guida del Paese, Silvia Salis valuterebbe la proposta ... italpress.com Silvia Salis: «Io anti-Meloni? Se mi chiedessero di candidarmi ci penserei»La sindaca di Genova, volto nuovo della sinistra italiana, non parteciperà alle primarie: «Ma una richiesta unificante la prenderei in considerazione, quest’attenzione nazionale mi lusinga» ... unionesarda.it Silvia #Salis: io candidata premier Se la coalizione lo chiedesse, valuterei - #Genova #centrosinistra - facebook.com facebook Silvia Salis l’anti-Meloni La sindaca di Genova apre a una candidatura nazionale: «Se me lo chiedessero, ci penserei» x.com