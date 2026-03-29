Scandone Avellino ottava meraviglia | Benevento si arrende al Del Mauro 84-58

La squadra di casa ha conquistato una vittoria significativa contro la Miwa Cestistica Benevento, con un punteggio di 84-58. La partita si è svolta al PalaDelMauro, dove i padroni di casa hanno mantenuto un dominio costante durante tutto l’incontro. Il risultato ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi che erano presenti sugli spalti.

Dominio totale della Scandone, Benevento travolta al Del Mauro 84-58. Ancora una vittoria convincente per la Scandone Avellino, che supera la Miwa Cestistica Benevento con il punteggio di 84-58 al PalaDelMauro, facendo esplodere di entusiasmo il pubblico biancoverde.Per gli irpini si tratta dell’ottavo successo consecutivo, un filotto che consolida il secondo posto in classifica a quota 34 punti e certifica il grande momento di forma della squadra.Protagonista assoluto della serata è Gay, autore di una prestazione dominante con 24 punti, 6 assist e 36 di valutazione: la guardia biancoverde ha guidato l’attacco con personalità e continuità, risultando immarcabile per la difesa sannita e confermandosi leader tecnico ed emotivo del gruppo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Scandone Avellino, ottava meraviglia: Benevento si arrende al Del Mauro 84-58 Articoli correlati Derby Scandone-Benevento: riscatto e conferma in Palio al Del MauroLa formazione sannita, guidata da coach Parrillo, occupa attualmente il settimo posto in classifica con 22 punti, pienamente in corsa per un... Ritorno trionfale della Scandone Avellino al Del Mauro: schiacciata la Klass SennoriI biancoverdi lanciano un segnale forte alle dirette concorrenti e si candidano con prepotenza a recitare un ruolo da protagonista in questa seconda... Una selezione di notizie su Scandone Avellino Scandone Avellino, settima vittoria di filaLa Scandone Avellino conquista la settima vittoria consecutiva espugnando il PalaPirastu dell’Esperia Cagliari con il punteggio di 79-65, nella venticinquesima giornata del campionato di Serie B ... irpinia24.it Giovani cestisti protagonisti al Pala Del Mauro: successo per il Player Clinic della Scandone AvellinoGrande entusiasmo e partecipazione al Pala Del Mauro, dove nella giornata di domenica 22 marzo si è svolto il Player Clinic organizzato dalla Scandone Avellino. Un evento esclusivo che ha offerto a nu ... irpiniaoggi.it