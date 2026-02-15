Ritorno trionfale della Scandone Avellino al Del Mauro | schiacciata la Klass Sennori

La squadra di basket Scandone Avellino ha vinto la partita contro la Klass Sennori, causando entusiasmo tra i tifosi. Dopo un mese e mezzo di assenza, il team ha deciso di tornare in campo e ha ottenuto una vittoria convincente davanti al suo pubblico al Pala Del Mauro. La formazione ospite, ridimensionata da infortuni, ha subito un netto 86-59.

I biancoverdi lanciano un segnale forte alle dirette concorrenti e si candidano con prepotenza a recitare un ruolo da protagonista in questa seconda parte della stagione. Protagonista assoluto della serata sarda è stato il centro Ragusa, letale sotto canestro e padrone del pitturato con i suoi 24 punti, 11 rimbalzi e 32 di valutazione che hanno indirizzato la gara e acceso l'entusiasmo dei tifosi. Prestazione di livello anche per Stefanini e Vitale che hanno chiuso con 19 e 18 punti. A dare la scossa ai biancoverdi ci pensa Duranti, autore di cinque punti consecutivi che provano a rimettere in carreggiata i suoi dopo un avvio complicato.