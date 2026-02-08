San Marco Argentano Caruso | La salute dei cittadini non può aspettare

San Marco Argentano si anima con una protesta forte e decisa. I cittadini si sono radunati per chiedere un miglioramento della sanità pubblica, che ormai da tempo subisce ritardi e ostacoli. Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, non ha nascosto la sua preoccupazione: la salute dei cittadini non può più aspettare. La gente reclama servizi più rapidi e accessibili, mentre le criticità nel sistema sanitario continuano a crescere. La manifestazione ha portato in strada centinaia di persone, tutte determinate a far sentire la loro voce.

San Marco Argentano, in Calabria, è diventata oggi, 8 febbraio 2026, il palcoscenico di una protesta vibrante e determinata a difesa della sanità pubblica, un diritto che, secondo il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, è costantemente minacciato da logiche politiche e burocratiche che ne ritardano l'accesso e ne limitano la fruizione. La manifestazione, organizzata dal Partito Democratico all'esterno dell'ex Ospedale "Pasteur", ha visto una forte partecipazione e un coro unanime di richieste per un sistema sanitario regionale più efficiente ed equo, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini calabresi.

