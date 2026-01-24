In un momento di crescente tensione nel panorama politico, Schlein si rifugia nella Genova di Silvia Salis. Un incontro privato, tra impegni e incontri, in una città ricca di storia e tradizione. Una breve occasione di confronto tra due figure rappresentative, lontano dai clamori pubblici, in una giornata sospesa tra eventi e riflessioni. Un momento di intimità e dialogo, lontano dalle polemiche e dai riflettori.

Sindaca e segretaria dem si vedono a margine delle celebrazioni per Guido Rossa e parlano di sicurezza. Intanto a Roma pesa in non accordo tra i dem sul testo del nuovo ddl (e Giorgio Gori viene contestato dai pro Pal) Un incontro privato in quel di Genova, una “Genova per noi”, come dice la canzone di Bruno Lauzi scritta da Paolo Conte, per una mezz’ora a tu per tu, tra un evento e l’altro e in una giornata sospesa tra terrorismo (ricordo dell’operaio e sindacalista Guido Rossa, ucciso 47 anni fa dalle Br) e “democrazie alla prova” (convegno a Palazzo Ducale), mentre fuori — e nel Pd — infuriano le polemiche sul nuovo ddl antisemitismo, con l’ex sindaco di Bergamo ed eurodeputato dem Giorgio Gori contestato dai pro Pal all’università della sua città. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Quando la scena dem si fa fosca (vedi ddl antisemitismo), Schlein si rifugia nella Genova di Silvia Salis

Elly Schlein incontra Silvia Salis: "Piena fiducia per il lavoro che stiamo facendo a Genova"Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha incontrato Silvia Salis, sindaca di Genova, esprimendo piena fiducia nell’operato delle amministrazioni locali.

