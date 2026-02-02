La Curva Siberiano ricorda il piccolo Samuele | uno striscione e una bandiera per il bambino di Polla

Durante la partita tra Salernitana e Giugliano, allo stadio “Arechi” di Salerno, è comparso uno striscione e una bandiera dedicati a Samuele Marcelli di Polla. A pochi mesi dalla sua morte, i tifosi della

Emozioni durante la partita con il Giugliano. Gli ultra hanno anche effettuato una raccolta fondi A pochi mesi dalla sua scomparsa, continua a sventolare la bandiera di Samuele Marcelli. Ieri sera, durante la partita Salernitana-Giugliano, valida per il campionato di Lega Pro – girone C, sugli spalti dello stadio "Arechi" è apparsa una bandiera con il volto del bambino di Polla, scomparso nel novembre 2025 a soli 9 anni. L'immagine di Samuele, divenuto il simbolo della lotta alle malattie rare, ha catturato l'attenzione di tifosi e spettatori, suscitando emozione e rispetto. Non solo la bandiera ma anche uno striscione in suo ricordo.

