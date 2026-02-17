Lo spazio è il nuovo fronte della guerra ibrida E la Russia una minaccia molto seria

La Russia ha rafforzato le sue attività nello spazio, mettendo a rischio le infrastrutture europee. Recentemente, ha lanciato satelliti che potrebbero compromettere i sistemi di comunicazione e di difesa del continente. Questo aumento di presenza nello spazio riguarda direttamente la stabilità della sicurezza europea.

Lo spazio, nuovo fronte ibrido: la Russia minaccia il “sistema nervoso” dell’Europa. La sicurezza europea è oggi minacciata non solo a terra e in mare, ma anche e soprattutto nello spazio. Satelliti russi dotati di capacità di monitoraggio e potenziale manipolazione orbitale stanno sollevando allarme tra i governi europei, mettendo a rischio infrastrutture vitali per le comunicazioni, la navigazione e la difesa. La competizione per il controllo dell’orbita si fa sempre più serrata, con implicazioni dirette sulla sovranità digitale e la capacità di resistere a una guerra ibrida. Allarme satelliti “ispettori”: la capacità russa di intercettare e manipolare.🔗 Leggi su Ameve.eu

La guerra ibrida della Russia minaccia le elezioni in UngheriaA due mesi dal voto, in Ungheria la campagna elettorale si svolge nel silenzio sui social di Peter Magyar, che in alcuni casi sono oscurati o nascosti dai bot filo-Orbán.

Guerra ibrida nello spazio, così la Russia ha spiato due satelliti europei. «Possono paralizzare intere nazioni»La Russia avrebbe spiato due satelliti europei, intercettando le loro comunicazioni per anni.

