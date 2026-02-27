Un nuovo scenario si apre nel panorama politico, con un ex presidente che valuta la possibilità di dichiarare un’emergenza nazionale per influenzare il processo elettorale. La sua attenzione si concentra su strategie che potrebbero alterare le consuete procedure e mettere in discussione il funzionamento delle istituzioni democratiche. La discussione si svolge nel contesto di tensioni crescenti e di un dibattito acceso sulla legittimità di tali iniziative.

L’ammirazione di Donald Trump per i dittatori di tutto il pianeta lo spsinge all’emulazione delle abitudini più pericolose. Dall’inizio del secondo mandato, il presidente americano sta facendo di tutto per concentrare i poteri della più antica democrazia del mondo nelle mani dell’esecutivo. Nei prossimi mesi, secondo le ricostruzioni del Washington Post, potrebbe fare un passo ulteriore: usare la leva dell’emergenza nazionale per intervenire direttamente sulle regole delle elezioni di midterm di novembre. Magari come antipasto di ciò che vedremo alle presidenziali 2028. Il quotidiano rivela che alcuni attivisti vicini alla Casa Bianca... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump vuole dichiarare emergenza nazionale per controllare le elezioni

Trump vuole occupare anche le elezioniAmerica oggi «Nazionalizzare il sistema di voto», così il tycoon punta a uscire dalla crisi dei consensi.

Leggi anche: Trump attacca (di nuovo) Zelensky: "Vuole continuare la guerra per evitare le elezioni, ma sta perdendo"

GRAVE. Trump: “Prendiamoci Le Elezioni!”, Repubblicani ATTONITI.

Discussioni sull' argomento Washington Post: piano Trump per stato di emergenza prima del voto di midterm; Trump, i dazi e l'uso dello stato di emergenza come strumento politico (di B. Lorenzin); La Corte Suprema boccia i dazi globali di Trump: cosa cambia (e perché il pharma resta nel mirino); Vino sotto pressione | Dazi Usa, una vittoria che non consola.

Il tentato attacco cubano-americano La figlia di Francesca Albanese denuncia Trump Meloni vuole cambiare anche la legge elettorale Al microfono Shendi Veli, redattrice del digitale Ascolta Una mattina su ilmanifesto.it e su tutte le piattaforme streaming htt - facebook.com facebook

No alla governance dell'Onu: l'America di Trump vuole dominare anche l'AI (di A. Sarno) x.com