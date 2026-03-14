Parco inclusivo abbandonato Bendotti | Cittadini in campo mentre la politica guarda altrove

A Lanciano si trova un parco inclusivo che, pur essendo stato ideato come uno spazio moderno e accessibile, è stato lasciato in stato di abbandono. I cittadini si sono mossi per cercare di preservarlo e riqualificarlo, ma l’amministrazione sembra non aver preso provvedimenti. La situazione evidenzia una discrepanza tra le aspettative della comunità e le azioni delle istituzioni locali.

La consigliera comunale di opposizione torna ad accendere i riflettori sull'area giochi in viale Marconi nel degrado: “Esempio di indifferenza amministrativa” “A Lanciano esiste un luogo che dovrebbe rappresentare il volto più moderno e solidale della città, ma che oggi racconta una storia diversa: quella dell’indifferenza amministrativa”. La consigliera comunale di Lanciano in Comune, Dora Bendotti, torna a parlare del parco giochi inclusivo 'Tilde Lametti', in viale Marconi, unico spazio cittadino progettato per accogliere bambini con diverse abilità, ma da tempo lasciato al degrado. Erba incolta, rifiuti, giochi da sistemare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Leggi anche: La Cina sta per sfidare Starlink con i satelliti, mentre Trump guarda altrove Il Giappone sotto attacco della Cina, mentre l’occidente guarda altroveIl ministro della Difesa giapponese, Shinjiro Koizumi, è diventato il volto della resistenza giapponese al violento attacco della Cina che va avanti... Aggiornamenti e notizie su Parco inclusivo Parco Milcovich: da area degradata a parco vivo (e sostenibile) che genera altri parchi nel mondoLa straordinaria rinascita del parco Milcovich di Padova: ecco come un progetto di rigenerazione urbana senza precedenti in Italia sta unendo la comunità e contribuendo a piantare alberi fino in Vietn ... greenme.it Spazi da non perdere, da terreno abbandonato a Ecoparco inclusivoRoma, 27 lug. (askanews) – Nella cornice dei Monti Picentini, affacciato sul golfo di Salerno tra la costiera amalfitana e la costiera cilentana e suitempli di Paestum, nasce Cometa Park: un parco di ... affaritaliani.it