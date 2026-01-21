la cina sta per sfidare starlink con i satelliti mentre trump guarda altrove

La Cina ha presentato alla International Telecommunication Union una richiesta senza precedenti per oltre 203 mila satelliti, destinati a costituire 14 nuove costellazioni. Questa mossa rappresenta una sfida significativa a Starlink nel settore delle comunicazioni satellitari. Mentre il governo cinese si prepara a espandere la propria presenza nello spazio, l’attenzione globale si concentra sulle implicazioni di questa strategia e sulle possibili ripercussioni nel settore delle telecomunicazioni.

Poco meno di un mese fa la Repubblica popolare cinese ha presentato alla International Telecommunication Union, l’agenzia dell’Onu che regola gli standard nelle telecomunicazioni e nell’uso delle onde radio, due richieste formali per ottenere frequenze e posizioni orbitali per oltre 203 mila satelliti distribuiti su 14 costellazioni: la più grande richiesta internazionale di risorse spaziali mai registrata. Le due megacostellazioni identificate come Ctc-1 e Ctc-2, secondo diversi analisti, sono parte di un’unica strategia cinese per garantirsi margini di manovra a lungo termine: significa “prenotare un posto” per più costellazioni future ed evitare di essere penalizzata dalle richieste occidentali presentate da SpaceX o Amazon. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

