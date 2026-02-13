Samira Lui si è messa in gioco nella puntata de La Ruota della Fortuna del 13 febbraio, portando un sorriso tra le sue sfide. Gerry Scotti ha condotto lo spettacolo con entusiasmo, mentre il pubblico ha assistito alla rimonta del campione Lorenzo, che grazie alla sua abilità ha conquistato un nuovo successo. La puntata si è conclusa con un momento di suspense, quando Lorenzo ha deciso di rischiare tutto sulla grande ruota.

Puntata intrigante, quella de La Ruota della Fortuna del 13 febbraio, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui: a giocare abbiamo ritrovato il Campione Lorenzo, dopo l’escalation di ieri sera che lo ha portato alla vittoria. A dargli del filo da torcere la sfidante Annamaria: ecco cos’è successo – come Samira, che si è messa in gioco svelando la sua passione per Angelina Mango – e chi ha vinto. La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 13 febbraio. Se ad Affari Tuoi nella puntata del 13 febbraio si è festeggiato San Valentino con qualche ora di anticipo, La Ruota della Fortuna è stata incentrata sulla classica partita: Gerry Scotti è stato presentato in studio dalla band, i Fortuna Five. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui si mette in gioco: la reazione di Gerry Scotti

Il 30 dicembre, in un episodio del programma televisivo, Gerry Scotti ha interagito con Samira Lui e la band, offrendo intrattenimento durante le festività.

Durante una puntata di La Ruota della Fortuna su Canale 5, si è verificato un momento inaspettato tra Samira Lui e Gerry Scotti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: La ruota della fortuna: Alessio alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna perde terreno su Affari tuoi : perché non c'entra solo Fabrizio Corona; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si smarca da Affari Tuoi: cosa cambia senza gettoni d'oro (e i concorrenti ringraziano); La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Denise Video.

La Ruota della Fortuna, Samira Lui è irriconoscibile: Gerry Scotti scherza sul nuovo lookLa puntata del 12 febbraio de La Ruota della Fortuna vede trionfare un nuovo campione e Samira Lui sfoggiare un look inedito e inaspettato ... dilei.it

La ruota della fortuna, chi è la nuova campionessa Teodora da Civitavecchia e quanto ha vinto il 9 febbraio?Nella puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 9 febbraio, il gioco di Canale 5 ha visto un cambio al vertice. Dopo due puntate, Ludovica da Galatina ha ceduto il titolo di campione a Teodora, una ... tag24.it

(da Huffpost Italia) I quiz condotti da Gerry Scotti introducono il premio in denaro liquidato tramite bonifico bancario. Tanto meglio per i concorrenti: in base al meccanismo di tassazione previsto per i gettoni d'oro, la conversione in contanti riduce la vincita circa - facebook.com facebook