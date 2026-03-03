Quando torna in tv La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui

La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui tornerà in onda dopo l'interruzione di martedì 3 marzo, causata dalla trasmissione della Coppa Italia. La pausa è stata temporanea e il programma riprenderà con la sua consueta programmazione. La trasmissione era stata sospesa per far spazio a una partita di calcio, ma ora è pronta a tornare sullo schermo.

La Ruota della Fortuna torna in tv dopo lo stop di martedì 3 marzo. Il game show di Gerry Scotti si è fermato per lasciar spazio alla Coppa Italia, un cambio di programmazione momentaneo, visto il repentino ritorno sullo schermo.