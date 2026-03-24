Federico Gismondi, nato nel 2000, ha partecipato a uno show televisivo trasmesso su Canale 5, condotto da Gerry Scotti con Samira Lui. L’evento si è svolto a Tolentino, in provincia di Macerata, e si è tenuto la sera del 23 marzo 2026. Durante la trasmissione, Gismondi si è presentato con un volto sorridente e ha risposto alle domande poste dal conduttore.

Tolentino (Macerata), 24 marzo 2026 – Ieri sera il tolentinate Federico Gismondi, classe 2000, è stato protagonista allo storico show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti con Samira Lui. Una partita avvincente, in cui purtroppo il giovane non è stato baciato dalla fortuna beccando due volte la “bancarotta” ma si è saputo difendere bene, sempre col sorriso. E ha catturato subito la simpatia del pubblico, in particolare delle signore anche per il “baffetto da sparviero”, come ha detto il presentatore. “Arriva da Tolentino, capitale delle cose belle del mondo, l’elegantissimo Federico”, è stato annunciato così da Gerry. Gismondi lavora come impiegato logistico per un’importante azienda di abbigliamento sportivo, leader mondiale negli sport acquatici da oltre cinquant’anni, l’Arena, che ha il suo quartier generale a Tolentino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Federico Gismondi alla Ruota della Fortuna, sempre col sorriso nonostante la doppia bancarotta

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