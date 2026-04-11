La Regione al Vinitaly 2026 | oltre 110 le aziende calabresi presenti alla manifestazione

Alla prossima edizione di Vinitaly 2026, la Calabria sarà rappresentata da oltre 110 aziende vitivinicole, che parteciperanno alla manifestazione con un’ampia presenza e un programma di eventi. La regione si prepara a mostrare i suoi prodotti e le sue produzioni, offrendo uno sguardo sulle realtà del settore vinicolo calabrese. La partecipazione numerosa segna un momento di rilievo per il settore enologico locale.

La Calabria si presenta da protagonista a Vinitaly 2026 con un’ampia partecipazione di aziende vitivinicole e un programma ricco di eventi.Sono oltre 110 le aziende di vini, amari e spiriti presenti quest’anno alla manifestazione fieristica che si preannuncia ricca di eventi per la Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Etna doc al Vinitaly 2026, saranno 46 le aziende presentiAccanto agli Stati Uniti, il Consorzio guarda con attenzione al rafforzamento della presenza in Italia, in particolare nelle grandi città con consumi... Slow Wine, Campania protagonista: ecco le 49 aziende presenti alla fiera di BolognaLa Campania si presenta in forze alla quinta edizione di Slow Wine Fair, in programma a BolognaFiere dal 22 al 24 febbraio 2026. Temi più discussi: Il Piemonte al Vinitaly 2026; La Regione al Vinitaly con Casa Toscana: identità, territori e cultura del vino; La Puglia al Vinitaly 2026: domani il 9 aprile la conferenza stampa di presentazione; Vinitaly 2026: l’Abruzzo si presenta a Verona con 97 aziende e oltre 300 etichette. La Sicilia del vino protagonista al Vinitaly con 164 cantineLa Sicilia del vino sbarca alla 58esima edizione del Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati, in programma ... 98zero.com Saracena porta il Moscato Passito al Vinitaly e rilancia il territorioIl Comune protagonista nello stand Calabria con un talk dedicato al vino come comunità e con il racconto del Moscato come marcatore identitario distintivo. cosenzachannel.it Rimborso dell’Irpef del 50 per cento per tutti coloro i quali, dall’estero, si stabiliranno in #Sicilia, trasferendo il proprio domicilio fiscale in un Comune dell’Isola. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia @Ale_Dagnino @RenatoSchifani x.com Il dato emerge dal report pubblicato sul sito della Regione dall’Autorità di Bacino sullo stato delle dighe dell’isola fino all’1 marzo - facebook.com facebook